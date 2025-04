Follonica Gavorrano sfida Siena | anticipo di campionato in Serie D

anticipo di campionato per il Follonica Gavorrano. Oggi la formazione di Marco Masi sarà impegnata a Siena per la sfida di campionato del girone E di Serie D, in vista poi del turno infrasettimanale che ci sarà giovedì prossimo. Le due società toscane si sono così accordate per anticipare la sfida che si giocherà oggi alle 15 allo stadio Artemio Franchi. Minerari che arrivano a questo incontro dopo il ko casalingo rimediato contro il Ghiviborgo, mentre i senesi sono reduci dal cambio di allenatore. E’ un momento delicato per entrambe le formazioni. Mentre la stagione sta volgendo al termine, con quattro partite da giocare, in casa Siena, e i playoff da inseguire, la società ha deciso di cambiare il timoniere. Via Magrini, dentro Voria. Un cambiamento in corsa maturato dopo la sconfitta di Trestina. Lanazione.it - Follonica Gavorrano sfida Siena: anticipo di campionato in Serie D Leggi su Lanazione.it CALCIOdiper il. Oggi la formazione di Marco Masi sarà impegnata aper ladidel girone E diD, in vista poi del turno infrasettimanale che ci sarà giovedì prossimo. Le due società toscane si sono così accordate per anticipare lache si giocherà oggi alle 15 allo stadio Artemio Franchi. Minerari che arrivano a questo incontro dopo il ko casalingo rimediato contro il Ghiviborgo, mentre i senesi sono reduci dal cambio di allenatore. E’ un momento delicato per entrambe le formazioni. Mentre la stagione sta volgendo al termine, con quattro partite da giocare, in casa, e i playoff da inseguire, la società ha deciso di cambiare il timoniere. Via Magrini, dentro Voria. Un cambiamento in corsa maturato dopo la sconfitta di Trestina.

Morosi assente per infortunio, mentre Masini è convocato. Mister Voria sceglie il 4-3-1-2 per affrontare Follonica Gavorrano.