Il Cagliari di Nicola punta su fisicità e difesa per fare punti

Nicola non ha costruito un Cagliari spettacolare, ma la sua squadra lotta sempre e punta sulla fase difensiva. Un fattore chiave per tutte le fasi di gioco sono gli esterni.TATTICA – Il Cagliari di Nicola è una squadra che ha cambiato molte vesti tattiche nel corso della stagione, e anche nella stessa partita si riserva la possibilità di cambiare e adattarsi. Sia attraverso sostituzioni che con semplici spostamenti di uomini. I moduli principali sfruttati dal tecnico sono il 3-5-2 e il 4-4-2/4-2-3-1, interpretati con vocazione difensiva. Le linee sono basse e si punta sulla densità tra centrocampo e difesa, con gli attacanti chiamati a coprire le linee di passaggio tra i difensori e i mediani avversari. La fase offensiva è molto diretta (quinti per lanci lunghi), punta molto sugli esterni (non a caso l’esterno destro Zortea è secondo marcatore con 5 gol e l’esterno sinistro Augello è primo per assist con 5) e sull’impatto fisico di Piccoli, chiamato a lottare con tutto e tutti. Inter-news.it - Il Cagliari di Nicola punta su fisicità e difesa per fare punti Leggi su Inter-news.it non ha costruito unspettacolare, ma la sua squadra lotta sempre esulla fase difensiva. Un fattore chiave per tutte le fasi di gioco sono gli esterni.TATTICA – Ildiè una squadra che ha cambiato molte vesti tattiche nel corso della stagione, e anche nella stessa partita si riserva la possibilità di cambiare e adattarsi. Sia attraverso sostituzioni che con semplici spostamenti di uomini. I moduli principali sfruttati dal tecnico sono il 3-5-2 e il 4-4-2/4-2-3-1, interpretati con vocazione difensiva. Le linee sono basse e sisulla densità tra centrocampo e, con gli attacanti chiamati a coprire le linee di passaggio tra i difensori e i mediani avversari. La fase offensiva è molto diretta (quinti per lanci lunghi),molto sugli esterni (non a caso l’esterno destro Zortea è secondo marcatore con 5 gol e l’esterno sinistro Augello è primo per assist con 5) e sull’impatto fisico di Piccoli, chiamato a lottare con tutto e tutti.

