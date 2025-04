Martedì 15 aprile assemblea cittadina per fare chiarezza riguardo i lavori del Palazzetto dello Sport di Pioppo

L'assemblea si terrà presso l'aula magna dell'I.C.S. Margherita di Navarra a Pioppo alle ore 17:00 (Monrealelive.it)

