Mattarella firma il decreto Sicurezza

Imolaoggi.it - Mattarella firma il decreto Sicurezza Leggi su Imolaoggi.it C'è il divieto di vendita di cannabis light, il carcere per i blocchi stradali, la galera per chi produce esplosivi, le occupazioni abusive che diventano reato

Antonio Iannone nuovo sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti : Mattarella firma la nomina

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ieri il decreto di nomina a sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e Trasporti del senatore di FdI, Antonio Iannone. La ...

Musumeci firma il decreto per lo stato di mobilitazione ai Campi Flegrei. Mattarella chiama il sindaco di Napoli

AGI - "Ho appena firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per l'area dei Campi Flegrei. Il provvedimento si è reso necessario a ...

Ultima Generazione : Mattarella - non prestarti a una firma vigliacca

La morte del giovane Ramy anticipa la condizione di protezione e impunità verso gli abusi della polizia che avverrà con la nuova legge Roma, 15 gennaio 2025. Vorremmo chiedere a Mattarella quanto ...

