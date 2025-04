Sport.quotidiano.net - Consorzio Orange: Presentati Progetti Futuri alla Banca Alta Toscana

Un primo assaggio, un antipasto di ciò che potrà essere e cosa potrà fare il. Nella serata di giovedì, presso la sede didi Quarrata, i principali membri del nuovohanno illustrato idee ein cantiere per il prossimo futuro. Un sostegno, quello delle aziende consorziate che attualmente sfiorano la trentina di unità, che sarà strettamente legato ai colori della Pistoiese. E non è un caso che i "pacchetti" coi quali si potrà entrare a far parte delcomprendano numerosi benefit legati al club arancione. Dai classici gadget alle maglie d’allenamento e da gioco, fino a esperienze come assistere alle partite da bordo campo, pranzare insieme allo staff tecnico e ricevere abbonamenti omaggio. Tanti modi quindi per vivere il mondo dell’Olandesina a 360°, entrando in modo diretto nella vita e nella quotidianità del club.