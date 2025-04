Le ceramiche di Monreale in mostra alla Milano Design Week

«La partecipazione della Sicilia alla Milano Design Week è per noi grande motivo di orgoglio. Esponendo al Fuorisalone alcuni degli esempi più pregiati della nostra ceramica artistica, vogliamo celebrare, in un contesto internazionale di assoluto primo piano, la bellezza e l'unicità che hanno reso l'artigianato della nostra Isola famoso in tutto il mondo». Così l'assessore

"Le Città della Ceramica". Ceramiche di Sciacca al Salone del Mobile di Milano. Collesano con le "Strade della ceramica siciliana" alla Design Week di Milano. Tornio e decorazioni "live": Monreale celebra la ceramica e gli artisti. Monreale, Dormitorio dei Benedettini, in mostra tessuti, ceramiche e gioielli del Mediterraneo. Inaugurata la mostra del maestro Nicolò Giuliano: sessant'anni di arte e passione.

(Come indicato da informazione.it:) Le ceramiche di Monreale in mostra alla Milano Design Week - (Askanews) Sempre ricchissimo e stuzzicante il cartellone di eventi ad hoc, co-lab inedite e progetti speciali realizzati in esclusiva per il Fuorisalone, evento che si svolge annualmente a Milano ...

Così l'assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo della Regione Siciliana, Elvira Amata, commentando l'installazione "La città delle ceramiche" esposta a Milano. L'evento nasce dalla collabora

La ceramica di Sciacca al Salone del mobile di Milano - Per Sciacca, saranno esposti i manufatti dei ceramisti Michele Bono, Giuseppe Licata e Giovanni Muscarnera.