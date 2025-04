Furto in diretta ladro ripreso dalle telecamere

ladro, con il capo coperto e una mascherina nera in volto, è entrato nell’abitazione di un 47enne cesenate. La denuncia è stata presentata ieri pomeriggio ai carabinieri. "Nella nostra zona c’è un problema di sicurezza" ha spiegato un residente di viale Abruzzi dove è stato sorpreso il ladro. Il ladro è stato smascherato dalle telecamere installate dal proprietario di casa. "dalle riprese si vede nitidamente che l’uomo è arrivato in motocicletta all’una e trenta di notte, è entrato nel mio cortile, ha aperto la macchina, ha frugato con una torcia e ha rubato le monetine che avevo in auto. Pochi spicci. Poi è risalito nella sua moto e se ne è andato. Ilrestodelcarlino.it - Furto in diretta, ladro ripreso dalle telecamere Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si è intrufolato furtivamente nel cortile di un’abitazione in zona stadio ed è andato a rovistare dentro l’auto parcheggiata. Nella notte tra giovedì e venerdì, un, con il capo coperto e una mascherina nera in volto, è entrato nell’abitazione di un 47enne cesenate. La denuncia è stata presentata ieri pomeriggio ai carabinieri. "Nella nostra zona c’è un problema di sicurezza" ha spiegato un residente di viale Abruzzi dove è stato sorpreso il. Ilè stato smascheratoinstallate dal proprietario di casa. "riprese si vede nitidamente che l’uomo è arrivato in motocicletta all’una e trenta di notte, è entrato nel mio cortile, ha aperto la macchina, ha frugato con una torcia e ha rubato le monetine che avevo in auto. Pochi spicci. Poi è risalito nella sua moto e se ne è andato.

Furto in diretta, ladro ripreso dalle telecamere. Vede i ladri mentre rubano 10mila euro di borse e preziosi da casa sua: torna e ne fa arrestare uno. Ladro entra in casa dal balcone: il furto in diretta video. E sui social diventa virale. Milanese in vacanza si accorge dei ladri dal suo cellulare: "Ci sono delle persone in casa". Firenze, spaccata ripresa in diretta: bloccato il ladro che ruba lo zaino da un'auto. VIDEO | Ladri in casa ripresi dalle telecamere: il furto e la fuga dalla finestra.

