WWE | Card di WrestleMania 41 tutti i match divisi tra sabato e domenica

divisione ufficiale dei match per le due serate di WrestleMania 41, l'evento più importante dell'anno che si terrà all'Allegiant Stadium di Las Vegas il prossimo weekend.I match di WrestleMania SaturdayLa prima serata di WrestleMania 41 sarà caratterizzata da sette incontri di altissimo livello, con il main event che vedrà protagonisti Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins in un Triple Threat match che promette scintille:Roman Reigns vs CM Punk (con Paul Heyman) vs Seth Rollins (Triple Threat match)Jade Cargill vs NaomiWar Raiders (Erik e Ivar) vs New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods) per i World Tag Team ChampionshipsRey Mysterio vs El Grande AmericanoLA Knight vs Jacob Fatu per lo United States ChampionshipTiffany Stratton vs Charlotte Flair per il WWE Women's ChampionshipGunther vs Jey Uso per il World Heavyweight ChampionshipI match di WrestleMania SundayLa seconda serata dell'evento culminerà con il match tra Cody Rhodes e John Cena per il WWE Championship, in quello che sarà uno degli ultimi match in carriera della leggenda John Cena:Cody Rhodes vs John Cena per il WWE ChampionshipLiv Morgan e Raquel Rodriguez vs Bayley e Lyra Valkyria per i WWE Women's Tag Team ChampionshipsDamian Priest vs Drew McIntyre in un Sin City Street FightBron Breakker vs Penta vs Dominik Mysterio vs Finn Balor in un Fatal 4-Way per l'Intercontinental ChampionshipAJ Styles vs Logan PaulIYO SKY vs Bianca Belair vs Rhea Ripley in un Triple Threat per il Women's World Championship

