Traffico Roma del 12-04-2025 ore 08 | 30

Roma ventrolateral ascolto Buongiorno Traffico scorrevole per ora su gran parte della rete viaria cittadina tempi di percorrenza regolari sul Raccordo Anulare Tuttavia la polizia locale Ci segnala un incidente in via Ostiense all'altezza di Ponte settimia spizzichino direzione centro città possibili Dunque i rallentamenti nel pomeriggio sono previste manifestazioni che potrebbero creare qualche problema al Traffico di zona un corteo dalle 14 Partirà da Piazzale Tiburtino per spostarsi a Piazzale del verano per l'occasione se non le piace alcune linee di bus in zona Casalotti Casal Selce dalle 16 altro corteo Partirà da piazza Ormea e passerà per via di Casalotti per arrivare a Piazza Don Gustavo cell modifiche alla circolazione a partire dalle 14 bene da Massimo pesche tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

