Provincia ora i conti migliorano

Provinciale ha approvato, con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l'astensione di quelli di opposizione, il primo bilancio di previsione dopo la dichiarazione di dissesto. Il documento verrà trasmesso immediatamente al ministero dell'Interno per l'espressione del parere sulla validità delle misure adottate. "L'approvazione del bilancio rappresenta un passo importante in un periodo complesso che stiamo affrontando con grande determinazione e impegno – commenta il presidente Sergio Loggi –. Nonostante ogni anno il contributo del nostro ente alla finanza pubblica si attesti sui cinque milioni di euro, il bilancio di previsione 2025 presenta aspetti positivi che ci incoraggiano nella prosecuzione del processo di risanamento economico e finanziario. L'indebitamento continua, infatti, a scendere e potranno essere effettuate nuove assunzioni, previa autorizzazione ministeriale.

