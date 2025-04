Tragedia a Palermo | il piccolo Thomas Viviano muore dopo incidente in minimoto

Thomas Viviano, il bambino di soli quattro anni rimasto vittima di un incidente con una minimoto lunedì scorso nel quartiere Boccadifalco a Palermo, è deceduto ieri sera all'ospedale pediatrico Di Cristina. dopo quattro giorni di agonia le sue condizioni, apparse disperate fin dal momento del ricovero in ospedale, sono precipitate. L'incidente era avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile in via Giovanni Bruno, a poca distanza dall'abitazione del bambino. Il piccolo si trovava su una minimoto, un mezzo che, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto. A soccorrere il piccolo era stato il padre, che lo aveva trasportato all'ospedale Ingrassia. Qui, vista la gravità delle sue condizioni, il bambino era stato intubato e subito trasferito all'Ospedale dei Bambini Di Cristina. Quotidiano.net - Tragedia a Palermo: il piccolo Thomas Viviano muore dopo incidente in minimoto Leggi su Quotidiano.net , il bambino di soli quattro anni rimasto vittima di uncon unalunedì scorso nel quartiere Boccadifalco a, è deceduto ieri sera all'ospedale pediatrico Di Cristina.quattro giorni di agonia le sue condizioni, apparse disperate fin dal momento del ricovero in ospedale, sono precipitate. L'era avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile in via Giovanni Bruno, a poca distanza dall'abitazione del bambino. Ilsi trovava su una, un mezzo che, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto. A soccorrere ilera stato il padre, che lo aveva trasportato all'ospedale Ingrassia. Qui, vista la gravità delle sue condizioni, il bambino era stato intubato e subito trasferito all'Ospedale dei Bambini Di Cristina.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente con la minimoto - muore bambino a Palermo : Thomas Viviano aveva 4 anni

Tragedia a Palermo. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco. Ricoverato in gravissime condizioni...

Incidente con la minimoto - muore bambino a Palermo : Thomas Viviano aveva 4 anni

Tragedia a Palermo. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco. Ricoverato in gravissime condizioni...

L'Udu Palermo contro l'aumento dei biglietti dell'autobus : "Penalizza anche gli studenti"

Il possibile aumento, che passerà dall’approvazione del Consiglio Comunale di Palermo del prezzo del biglietto singolo dell’Amat, da 1,40 euro a 1,60 euro, rappresenta un ulteriore ostacolo per ...

Incidente con la minimoto, muore bambino a Palermo: Thomas Viviano aveva 4 anni. L’incidente con la minimoto a Boccadifalco: morto il bimbo di 4 anni. La tragedia alla vigilia del terzo compleanno, la città piange per la morte del piccolo Enrico. Il piccolo Enrico annegato in piscina a Palermo: ricostruita la dinamica della tragedia. Dolore e lacrime per il piccolo Gioele di Campofelice, amante del calcio e grande tifoso dell'Inter. Bimbo deceduto dopo incidente, indagano Procure Palermo e Gela. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di quotidiano.net si apprende che:) Tragedia a Palermo: il piccolo Thomas Viviano muore dopo incidente in minimoto - Thomas Viviano, 4 anni, è deceduto all'ospedale Di Cristina dopo un incidente in minimoto a Palermo. Indagini in corso.

(Stando a quanto scrive notizie.it:) Tragedia a Palermo: morto un bambino di quattro anni in un incidente con una minimoto - Un tragico incidente con una minimoto ha portato alla morte di un bambino di quattro anni a Palermo.

(Stando a quanto scrive msn.com:) Incidente con la minimoto, muore bambino a Palermo: Thomas Viviano aveva 4 anni - Tragedia a Palermo. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente con una minimoto nel ...