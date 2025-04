Caso scommesse nelle 39 pagine compare anche il nome di Dusan Vlahovic La situazione del giocatore della Juve

"Indagine di 38mila pagine : non c'è nulla che mi accusi"

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sotto inchiesta: "Nelle carte solo un teorema. Si accaniscono perché non ci sono prove"

Tajani giustifica i ritardi di Nordio nel caso Almasri : “C’erano 40 pagine in inglese da tradurre”

Uno dei punti rimasti opachi nella vicenda del generale Almasri è il ruolo del ministro della Giustizia Nordio. Anche dopo essere stato avvisato, il ministero non ha agito per due giorni. Il ...

Scommesse anomale su Lazio-Udinese - indagato il portiere Okoye

(Adnkronos) – Il portiere dell’Udinese Maduka Okoye è indagato dalla procura di Udine per truffa. Con lui è indagato anche il proprietario della pizzeria frequentata abitualmente da squadra e ...

