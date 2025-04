Ancona-Notaresco | Curva Nord in sciopero e Gadda prepara un nuovo modulo

Ancona-Notaresco, con lo sciopero della Curva Nord che diserterà gli spalti in segno di contestazione verso la società, e con altri segnali di basso gradimento societario diffusi dalla tifoseria via social, è una vigilia che trascorre tranquilla e al lavoro sotto il sole al Vignoni del Coppo di Sirolo. Gadda studia la possibilità di cambiare qualcosa, all’interno della squadra, vista l’assenza forzata di Pecci, squalificato per cumulo di ammonizioni, e la modifica potrebbe riguardare il modulo. Il mister, infatti, contro il Notaresco potrebbe utilizzare una difesa a quattro con Bugari abbassato a terzino destro, con Codromaz e Rovinelli centrali e Magnanini a sinistra, a centrocampo Useini, Gulinatti e Alluci, e più avanti Belcastro da trequartista dietro a Martiniello e Varriale. Sport.quotidiano.net - Ancona-Notaresco: Curva Nord in sciopero e Gadda prepara un nuovo modulo Leggi su Sport.quotidiano.net La vigilia di, con lodellache diserterà gli spalti in segno di contestazione verso la società, e con altri segnali di basso gradimento societario diffusi dalla tifoseria via social, è una vigilia che trascorre tranquilla e al lavoro sotto il sole al Vignoni del Coppo di Sirolo.studia la possibilità di cambiare qualcosa, all’interno della squadra, vista l’assenza forzata di Pecci, squalificato per cumulo di ammonizioni, e la modifica potrebbe riguardare il. Il mister, infatti, contro ilpotrebbe utilizzare una difesa a quattro con Bugari abbassato a terzino destro, con Codromaz e Rovinelli centrali e Magnanini a sinistra, a centrocampo Useini, Gulinatti e Alluci, e più avanti Belcastro da trequartista dietro a Martiniello e Varriale.

