Bubinoblog - LA VOLTA BUONA SI ALLUNGA: RAI1 PREMIA IL TALK SHOW DI CATERINA BALIVO (ANTEPRIMA)

La, ildiguidato da, prosegue il suo percorso con buoni riscontri e l’apprezzamento costante del pubblico.Ilpost-prandiale dell’ammiraglia della Tv di Stato, rispetto al previsto, allungherà la sua messa in onda eccezionalmente di ben 20 puntate fino alla fine del mese di giugno.Oggi BubinoBlog è in grado di anticiparvi che l’ultima puntata stagionale de La, programma che ha debuttato nel settembre 2023, andrà in onda venerdì 27 giugno 2025.A settembre ritroveremonel primo pomeriggio dialla guida della terza stagione deltra conferme e novità, sempre all’insegna del gossip e della leggerezza.L'articolo LASIILDI) proviene da BUBINO.