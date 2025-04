In Scozia con la voglia di rifarci Intervista a Giordana Duca

Scozia-Italia (alle 16, diretta Sky). Fra le Azzurre Giordana Duca, 32 anni, frascatana, laureata in Scienze dell'eDucazione e della formazione, seconda linea del Valsugana, 54 volte nazionale. Il rugby in culla? "Qualche gene famigliare c'era, se il rugby aveva già coinvolto i miei due fratelli Davide e Gianmarco, giocatori, e mia madre, dirigente. I miei geni si armarono di santa pazienza: prima danza, poi nuoto, finché un allenatore del Frascati disse ai miei fratelli di far venire anche la sorella. Detto, fatto, piaciuto, mai più smesso". Il rugby a Frascati? "O calcio con la Lupa, o rugby con il Frascati. Adesso le società sono due. Qui il rugby è storia, tradizione, orgoglio, anche letteratura.

