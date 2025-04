Simba La Rue arrestato in Spagna il trapper era fuggito dall’Italia dopo la condanna a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria a Milano assieme al collega Baby Gang

Simba La Rue, è stato arrestato ieri in Spagna in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione a 7 anni 3 mesi e 17 giorni di reclusione disposto dalla Procura generale di Milano. Il trapper 22enne, nei cui confronti lo scorso 10 marzo è diventata definitiva la condanna a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria di corso Como del 3-4 luglio 2022 assieme al collega e amico trapper Baby Gang (2 anni e 9 mesi), è destinatario di un cumulo pene per rissa, rapina a mano armata in concorso, lesioni personali in concorso aggravate dall’uso delle armi, detenzione illegale e porto abusivo di armi.I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Compagnia Duomo fanno sapere che l’artista si era reso “irreperibile”, dopo la sentenza della Cassazione, dalla propria abitazione di Merone, in provincia di Como, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Ilfattoquotidiano.it - Simba La Rue arrestato in Spagna, il trapper era fuggito dall’Italia dopo la condanna a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria a Milano assieme al collega Baby Gang Leggi su Ilfattoquotidiano.it Mohamed Lamine Saida, in arteLa Rue, è statoieri inin esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione a 7e 17 giorni di reclusione disposto dalla Procura generale di. Il22enne, nei cui confronti lo scorso 10 marzo è diventata definitiva laa 4e 6per ladi corso Como del 3-4 luglio 2022ale amico(2e 9), è destinatario di un cumulo pene per rissa, rapina a mano armata in concorso, lesioni personali in concorso aggravate dall’uso delle armi, detenzione illegale e porto abusivo di armi.I carabinieri del Nucleo investigativo die della Compagnia Duomo fanno sapere che l’artista si era reso “irreperibile”,la sentenza della Cassazione, dalla propria abitazione di Merone, in provincia di Como, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

