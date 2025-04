A Treviglio si cerca Melissa ha 16 anni L’appello | È sicuramente in difficoltà

Treviglio. L’appello arriva dall’associazione Penelope Lombardia: “Attenzione!! Melissa è minorenne e si è allontanata da ormai 2 mesi! È urgentissimo agire perché venga messa in sicurezza! Condividiamo il più possibile! Potrebbe essersi spostata anche su Milano o altre città! Grazie infinite a tutti!”.Melissa è una ragazza di 16 anni che si è allontanata il 1° febbraio scorso. È alta un metro e 65 centimetri, corporatura snella, capelli neri e occhi castani. Non ha con sé cellulare, denaro e documenti. Chiunque dovesse vederla può contattare le Forze dell’Ordine al 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia al 3807814931. Bergamonews.it - A Treviglio si cerca Melissa, ha 16 anni. L’appello: “È sicuramente in difficoltà” Leggi su Bergamonews.it arriva dall’associazione Penelope Lombardia: “Attenzione!!è minorenne e si è allontanata da ormai 2 mesi! È urgentissimo agire perché venga messa in sicurezza! Condividiamo il più possibile! Potrebbe essersi spostata anche su Milano o altre città! Grazie infinite a tutti!”.è una ragazza di 16che si è allontanata il 1° febbraio scorso. È alta un metro e 65 centimetri, corporatura snella, capelli neri e occhi castani. Non ha con sé cellulare, denaro e documenti. Chiunque dovesse vederla può contattare le Forze dell’Ordine al 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia al 3807814931.

