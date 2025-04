Ieri in Campania | strage di Acqualonga condanna definitiva per l’ex AD di Aspi

Campania di Ieri, venerdì 11 aprile 2025. Avellino – E’ definitiva la condanna a 6 anni per l’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci in relazione al procedimento legato alla strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell’Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 persone. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione. Il manager è accusato di disastro colposo e omicidio colposo. (LEGGI QUI)Benevento – “Non stiamo reagendo bene al riconoscimento prestigioso che l’Unesco ha concesso ad una delle perle dello straordinario scrigno del patrimonio archeologico, storico, culturale italiano, la Via Appia “Regina Viarum”. Con queste parole si è espressa Angela Maria Ferroni, nel corso di un incontro organizzato per celebrare la Via Appia ed il Patrimonio Unesco nel Palazzo Ducale di Paduli. Anteprima24.it - Ieri in Campania: strage di Acqualonga, condanna definitiva per l’ex AD di Aspi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 11 aprile 2025. Avellino – E’laa 6 anni perad di, Giovanni Castellucci in relazione al procedimento legato alladel 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell’nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 persone. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione. Il manager è accusato di disastro colposo e omicidio colposo. (LEGGI QUI)Benevento – “Non stiamo reagendo bene al riconoscimento prestigioso che l’Unesco ha concesso ad una delle perle dello straordinario scrigno del patrimonio archeologico, storico, culturale italiano, la Via Appia “Regina Viarum”. Con queste parole si è espressa Angela Maria Ferroni, nel corso di un incontro organizzato per celebrare la Via Appia ed il Patrimonio Unesco nel Palazzo Ducale di Paduli.

