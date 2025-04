Il caporalato nel Pontino è sistema non eccezione | il processo per Satnam Singh non ferma lo sfruttamento

Satnam Singh ha iniziato a morire tra i filari, sotto il sole e la plastica. Il braccio tranciato da un macchinario, lasciato davanti casa su un furgone con l'arto in una cassetta, come si fa con la frutta guasta, con un macchinario rotto. Qualche giorno fa si è aperto il processo contro l'imprenditore che lo avrebbe impiegato in nero, senza sicurezza, senza dignità.Ma non illudiamoci: il processo è relativo al singolo caso, non allo sfruttamento in generale, che intanto continua indisturbato nei campi, in Agro Pontino e nel resto d'Italia. Lì fuori in campagna, dove nessuno guarda davvero.Da anni i sindacati lo gridano, i rapporti lo certificano: il caporalato è sistema, non eccezione. E anche quando la politica legifera, la realtà resta più forte delle norme. È così che si spiega il cortocircuito tra le parole e i fatti.

Il caporalato nel Pontino è sistema, non eccezione: il processo per Satnam Singh non ferma lo sfruttamento. Il caporalato nel Lazio e i suoi legami con mafie e circuiti illegali. Chi sono i nuovi schiavi: altri casi da Latina a Torino. Nell’Agro Pontino un sistema agromafioso di schiavitù moderna. Va smantellato ora. Il caporalato e la morte di Satnam Singh. A Latina Satnam Singh è stato ucciso dal sistema di sfruttamento. Ne parlano su altre fonti

