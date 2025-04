Sport.quotidiano.net - Adamant sfida Sangiorgese: vittoria cruciale per i playoff alla Bondi Arena

Lacome unico obiettivo. Non ha alternative questa sera (ore 21) l’di coach Benedetto, cheospita la, reduce da sei successi di fila e agganciata agli estensi al secondo posto in classifica. Per non complicarsi ulteriormente la corsa al miglior piazzamento nella griglia, i biancazzurri non possono sbagliare: "Loro sono la squadra più in forma del momento – analizza il tecnico reggino –, ma noi vogliamo riscattarci dopo la brutta prova di domenica scorsa a Gardone. Al di là di ciò che faranno Pordenone e Monfalcone, la partita di oggi è troppo importante per la nostra classifica: dobbiamo vincere per consolidare almeno il secondo posto, che perderemmo in caso di sconfitta. La storia della nostra stagione dice che dopo un ko siamo sempre riusciti a rialzarci, deve essere così anche stavolta".