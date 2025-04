Caso Paragon Don Mattia Ferrari | “Provarono a entrarmi in casa non sono intimidito e voglio la verità”

casa di residenza, due mesi prima di ricevere il primo messaggio da Meta che lo avvisava dell'attività di spionaggio. "Lavoriamo con le vittime di Almasri, bisogna tenerne conto per scoprire la verità". Leggi su Fanpage.it Il giovane prete di Mediterranea Saving Humans racconta il tentativo di entrare nella suadi residenza, due mesi prima di ricevere il primo messaggio da Meta che lo avvisava dell'attività di spionaggio. "Lavoriamo con le vittime di Almasri, bisogna tenerne conto per scoprire la verità".

Caso Paragon, Don Mattia Ferrari: "Provarono a entrarmi in casa, non sono intimidito e voglio la verità". Caso Paragon, sotto esame anche un tentativo di incursione a casa di don Mattia Ferrari. Paragon, le destre prendono tempo. Rinviato il dibattito al Parlamento europeo. Caso Paragon, don Mattia Ferrari spiato come Casarini: la denuncia di Mediterranea sul cappellano della Ong. C'è anche un prete tra gli spiati del caso Paragon. Il caso Paragon a Modena: spiato pure don Mattia, nel mirino con Casarini. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da fanpage.it:) Caso Paragon, Don Mattia Ferrari: “Provarono a entrarmi in casa, non sono intimidito e voglio la verità” - Il giovane prete di Mediterranea Saving Humans racconta il tentativo di entrare nella sua casa di residenza, due mesi prima di ricevere il primo messaggio ...

() Caso Paragon, sotto esame anche un tentativo di incursione a casa di don Mattia Ferrari - Il giovane cappellano di Mediterranea era pronto a riferire nuovi dettagli sulla campagna di spionaggio di cui è stato vittima in Ue. Muro della destra, ...

(Dalle pagine di ilmanifesto.it si apprende che:) Un’intrusione a casa del sacerdote dell’ong nell’indagine Paragon - Giustizia (Politica) Un tentativo di intrusione, avvenuto nel dicembre del 2023, nella casa di famiglia di don Mattia Ferrari, il cappellano di bordo della ong Mediterranea, a Formigine, in provincia ...