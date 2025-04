Ai Campi Flegrei stanotte c’è stato uno sciame sismico 10 lievi scosse di terremoto

scosse da 2.2 a 1.2 agitano la notte dei residenti nell'area della caldera vulcanica flegrea. sciame sismico terminato all'alba. Leggi su Fanpage.it Diecida 2.2 a 1.2 agitano la notte dei residenti nell'area della caldera vulcanica flegrea.terminato all'alba.

Ai Campi Flegrei stanotte c’è stato uno sciame sismico, 10 lievi scosse di terremoto. Campi Flegrei. Ciciliano incontra i sindaci: "Evacuazione prevista solo in piano vulcanico" - Finora sgomberate oltre 300 persone. Paura a Napoli per un terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei. Mattarella chiama Manfredi: 'Vicino alla città'. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 avvertita ai Campi Flegrei. Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2 avvertita nella notte. "Sciame in corso. Terra sollevata di 3 centimetri". Cosa succede ai Campi Flegrei. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è fanpage.it:) Ai Campi Flegrei stanotte c’è stato uno sciame sismico, 10 lievi scosse di terremoto - Dieci scosse da 2.2 a 1.2 agitano la notte dei residenti nell’area della caldera vulcanica flegrea. Sciame sismico terminato all’alba. Tornano, purtroppo, le segnalazioni di sciami sismici notturni ai ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Terremoto ai Campi Flegrei, scossa da 4.4 avvertita a Napoli. Tanta paura e gente in strada - dopo la scossa di magnitudo 4.4 di stanotte ai Campi Flegrei. "Non ci sono segnalazioni di case lesionate a Bacoli, non ci sono state richieste di sopralluogo, la comunità vive queste situazioni ...

(Come si legge su linserto.it:) Terremoto: forte scossa stanotte ai Campi Flegrei, magnitudo 4.4 - Terremoto: forte scossa stanotte ai Campi Flegrei, magnitudo 4.4. E’ la scossa più forte registrata negli ultimi 40 anni. Ci sono stati crolli, danni e la gente si è riversata per strada, La scossa è ...