Finale Coppa Italia Memorial Minetti | Comacchiese sfida Futura Fornovo Medesano

Finale (ore 15.30) di Coppa Italia Memorial "Minetti", che vedrà la Comacchiese scontrarsi con il Futura Fornovo Medesano. E’ un grande traguardo per la formazione parmense, che ha staccato il pass per la Finale superando 2-1 il Campagnola. Il commento del capitano del Fornovo è un po’ guascone: "Andremo a caccia di anguille". "Speriamo di farle andare loro di traverso", punzecchia il capitano lagunare, Kevin Centonze. La Comacchiese si è guadagnata la Finale vincendo al "Raibosola" contro il Bentivoglio, in campionato occupa il secondo gradino del podio, staccata di un solo punto dalla capolista Mesola. Un pullman partirà da Fornovo, ma dalla laguna ancora di più. Sport.quotidiano.net - Finale Coppa Italia Memorial Minetti: Comacchiese sfida Futura Fornovo Medesano Leggi su Sport.quotidiano.net Grande entusiasmo in riva alla laguna: partiranno tre pullman e numerose auto private alla volta di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, sede della(ore 15.30) di", che vedrà lascontrarsi con il. E’ un grande traguardo per la formazione parmense, che ha staccato il pass per lasuperando 2-1 il Campagnola. Il commento del capitano delè un po’ guascone: "Andremo a caccia di anguille". "Speriamo di farle andare loro di traverso", punzecchia il capitano lagunare, Kevin Centonze. Lasi è guadagnata lavincendo al "Raibosola" contro il Bentivoglio, in campionato occupa il secondo gradino del podio, staccata di un solo punto dalla capolista Mesola. Un pullman partirà da, ma dalla laguna ancora di più.

