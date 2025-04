Giovani artigiani crescono viaggio nella Civica scuola di liuteria del Comune di Milano

Civica scuola di liuteria del Comune di Milano, aperta a tutti coloro che abbiano un diploma di scuola superiore. Fondata nel 1978, si struttura in due indirizzi paralleli: la sezione Costruzione strumenti ad arco, della durata di quattro anni, e la sezione Costruzione strumenti a pizzico, di tre. In un corso si impara a costruire viole, violini, violoncelli e tutta la famiglia musicale degli archi; nell'altro, chitarre, mandolini e gli altri strumenti a pizzico. A completare entrambi gli indirizzi c'è il corso di restauro. Sì, perché compito dei liutai di oggi è anche prendersi cura dello strepitoso lascito dei loro colleghi dei tempi passati. Il responsabile dell'istituto, Eugenio Mugno, ci presenta il piano di studi: "C'è una parte di laboratorio di liuteria, dove gli studenti impareranno a utilizzare gli strumenti e a lavorare il legno e a costruire gli strumenti musicali; ce n'è poi un'altra legata al loro restauro.

