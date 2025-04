Givova vs Unahotels | Sfida Cruciale per la Salvezza e i Playoff

Givova e Unahotels nemmeno lo quoterebbero alla Snai. Tanto più che i campani sono reduci da sei sconfitte consecutive e a fine marzo hanno perso il loro faro offensivo, Rob Gray, finito in Turchia. Eppure, ci sono un paio di fattori che rendono la contesa di stasera molto più incerta di quanto si potrebbe pensare. Il primo è che la squadra guidata dallo storico ex Andrea Cinciarini si gioca una chance fondamentale nel suo cammino verso la Salvezza: vincere è un imperativo categorico; dall'altro lato la Pallacanestro Reggiana, dopo l'importante vittoria casalinga contro Milano, potrebbe avere la mente in parte già focalizzata su gara 2 dei Playoff di Bcl, martedì 8 al PalaBigi. Sport.quotidiano.net - Givova vs Unahotels: Sfida Cruciale per la Salvezza e i Playoff Leggi su Sport.quotidiano.net La partita più indecifrabile della stagione. Guardando alla classifica (Reggio settima a 30 punti, Scafati penultima a 12), al rendimento dei biancorossi in trasferta (8 vittorie in 12 gare, miglior ranking in A assieme a quello di Brescia), al risultato dell'andata, un perentorio +33 pro Vitali e compagni, e all'indubbia differenza di caratura tecnica, il match odierno tra

