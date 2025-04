Oggi il Pioppo Futsal a Castelvetrano per rimanere in vetta a due giornate al termine del Campionato di Serie C2

Oggi pomeriggio a Castelvetrano i gialloverdi del Pioppo Futsal scenderanno in campo contro i locali del Sicilia Futsal per difendere la vetta della classifica del Campionato di Serie C2. Si tratta della penultima giornata di Campionato e la rosa pioppese dovrà dare il massimo per mantenere salda la posizione in classifica contro un avversario ostico.

