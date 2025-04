Emanuele 16 anni è ballerino | A scuola mi bullizzavano per questo ma danzare rende liberi

Iscritto alla scuola LaCapriola di Modena vuole lanciare un messaggio contro i pregiudizi sui maschi che si avvicinano alla danza: "Non arrendetevi. Conta solo quello che ti fa stare bene"

Testaccio - studente 17enne accoltellato dopo una rissa a scuola

Una rissa scoppiata a scuola e finita nel sangue. Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato questo pomeriggio nel quartiere Testaccio di Roma. È successo poco dopo le 14, quando il ragazzo, di ...

Grave incidente con la moto - muore il 34enne Emanuele Talone

Una tragica notizia nel pomeriggio ha sconvolto le comunità di Artena e Valmontone nel sud della provincia di Roma. Emanuele Talone, un ragazzo di trentauattro anni ha perso la vita in seguito ad ...

A 17 anni mai andata a scuola - la vita da fantasma di una ragazza trovata in un calzificio abusivo

Registrata dalla madre all'anagrafe di Rovigo, poi per oltre 17 anni una vita invisibile. È la storia di una ragazza ormai maggiorenne scoperta dalla polizia locale di Brescia in un calzificio ...

Emanuele campione di salsa. "Gli altri giocavano a calcio, io ballavo". Sanremo 2025: Emanuel Lo fa una sorpresa dolcissima a Giorgia prima della finale. Tutti i vincitori di Ballando con le stelle: oggi che fine hanno fatto?. Lecce-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Colleferro. Il ballerino e coreografo Emanuele Pironti sul palco del tour live di Renato Zero per un'altra esperienza meravigliosa.

