Volley | Derby e Scontri Diretti Decisivi per Play-off e Salvezza

Volley molto interessante per la presenza di numerosi Derby (alcuni già giocati in anticipo) e Scontri Diretti. SERIE B. L’Ama San Martino riposa, mentre i Vigili del Fuoco (15) si giocano le ultime speranze di Salvezza in trasferta contro il Firenze Volley (15), primo fischio alle 19. SERIE B1. Bel Derby a Campagnola dalle 18 tra la Tirabassi & Vezzali (35) e la Giusto Spirito Rubierese (28), cui manca qualche punto per chiudere il discorso Salvezza in una zona di classifica comunque molto trafficata. SERIE B2. Derby al calor bianco a Rivalta alle 20,30, tra le locali del Fos Cvr (51) e l’Arbor Interclays (46): entrambe hanno i Play-off come obiettivo: il Cvr potrebbe ancora salire direttamente da prima della classe, ma ora è seconda ed ha 4 punti da recuperare alla capolista San Damaso. Ilrestodelcarlino.it - Volley: Derby e Scontri Diretti Decisivi per Play-off e Salvezza Leggi su Ilrestodelcarlino.it Giornata dimolto interessante per la presenza di numerosi(alcuni già giocati in anticipo) e. SERIE B. L’Ama San Martino riposa, mentre i Vigili del Fuoco (15) si giocano le ultime speranze diin trasferta contro il Firenze(15), primo fischio alle 19. SERIE B1. Bela Campagnola dalle 18 tra la Tirabassi & Vezzali (35) e la Giusto Spirito Rubierese (28), cui manca qualche punto per chiudere il discorsoin una zona di classifica comunque molto trafficata. SERIE B2.al calor bianco a Rivalta alle 20,30, tra le locali del Fos Cvr (51) e l’Arbor Interclays (46): entrambe hanno i-off come obiettivo: il Cvr potrebbe ancora salire direttamente da prima della classe, ma ora è seconda ed ha 4 punti da recuperare alla capolista San Damaso.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Monza-Perugia - Champions League volley 2025 in DIRETTA : iniziano i quarti di finale - derby in casa Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:14 Sia Perugia che Monza hanno vinto le rispettive pool nella fase a gironi e hanno quindi ricevuto un bye agli ottavi di finale. 20:11 La fase ad ...

Beach volley - Gottardi/Scampoli vincono il derby a Yucatan e sono ai quarti! Azzurri ancora in corsa nel torneo maschile

Primo torneo del nuovo quadriennio del beach volley, nel Challenge di Yucatan, e subito un derby e una coppia azzurra ai quarti di finale nel torneo maschile. Le buone notizie riguardano anche gli ...

Volley femminile - iniziano i playoff ed è subito incertezza con Novara-Chieri - derby con profumo d’Europa

È il weekend di gara 1 dei playoff scudetto nel volley femminile: inizia il percorso che decreterà la vincitrice del titolo e, inutile girarci attorno, sarebbe una grande sorpresa se questa non ...

Volley: Derby e Scontri Diretti Decisivi per Play-off e Salvezza. Arriva la prima promozione diretta, in C cresce la voglia di conquistare i play off. IL DERBY SOTTO L’ALBERO. Univolley e Limidi rosa verso due scontri diretti da non fallire, la Mondial continua a volare. VIGILIA DI DERBY. DOMANI LA SFIDA CONTRO IL BISONTE FIRENZE. Il boxing day della pallavolo: derby Pinerolo-Novara e Chieri-Cuneo. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da tuttosport.com:) Volata Champions, tutto può succedere! Gli scontri diretti e gli ostacoli Juve - Dopo quello contro i rossoneri, la formazione di Palladino, dovrà giocare due scontri diretti: il 4 maggio contro ... guardare avanti e non indietro. Il derby contro la Lazio nella prossima ...

() Roma, altri 5 scontri diretti: il prossimo è il derby - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Settignanese, ultimi sforzi: "Scontri diretti decisivi" - La prima delle quattro tappe finali, è la gara del derby con il Fiesole ... anche dall’esito degli altri risultati, tanti scontri diretti che possono incidere per la zona play off che play ...