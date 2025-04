Colombia la provocazione che scatena la rissa in campo | VIDEO

Colombia, in una partita tra Millonarios e Independiente Santa Fe. Un episodio scatena l'inaspettatoIl 19enne Colombiano Neyser Villarreal ha fatto scoppiare il caos durante Millonarios-Independiente Santa Fè. Gli ospiti sotto di due gol e di un gol reagiscono alla giocata del giovane avversario che riceve palla e ci sale sopra con entrambi i piedi. Immediata l’ammonizione da parte dell’arbitro, che ha invocato la “Regola 12”, che si occupa della descrizione dei falli e delle scorrettezze. Non si è fatta nemmeno attendere la reazione rabbiosa dell'Independiente Santa Fe. (X/@ToqueSports) Pianetamilan.it - Colombia, la provocazione che scatena la rissa in campo | VIDEO Leggi su Pianetamilan.it Ha dell'incredibile quanto accaduto in, in una partita tra Millonarios e Independiente Santa Fe. Un episodiol'inaspettatoIl 19enneno Neyser Villarreal ha fatto scoppiare il caos durante Millonarios-Independiente Santa Fè. Gli ospiti sotto di due gol e di un gol reagiscono alla giocata del giovane avversario che riceve palla e ci sale sopra con entrambi i piedi. Immediata l’ammonizione da parte dell’arbitro, che ha invocato la “Regola 12”, che si occupa della descrizione dei falli e delle scorrettezze. Non si è fatta nemmeno attendere la reazione rabbiosa dell'Independiente Santa Fe. (X/@ToqueSports)

Potrebbe interessarti anche:

Kolo Muani Juve : l’attaccante francese al lavoro alla Continassa. Il VIDEO scatena i tifosi bianconeri

di Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve: l’attaccante francese si allena alla Continassa in vista della sfida contro il Napoli. Il VIDEO pubblicato dal club bianconero sui social Arrivano buone ...

Colombia - i guerriglieri dell’ELN attaccano gli ex FARC. Almeno 60 morti per il controllo delle piantagioni di droga di Catatumbo

Roma, 19 gennaio 2025 - E' ormai fuori controllo in Colombia lo scontro tra paramilitari della guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (ELN) e dissidenti delle Forze armate Rivoluzionare ...

Monte San Savino in festa : BlueKaos torna e scatena la febbre ’90

Monte San Savino si prepara a vivere una notte magica all’insegna della nostalgia e dell’energia pura: sabato 12 aprile il Karisma Club apre le sue porte per il ritorno ufficiale del BlueKaos, la ...

Colombia, la provocazione che scatena la rissa in campo | VIDEO. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da sport.tiscali.it:) Si mette in piedi sul pallone e si scatena la rissa in campo: cosa significa il gesto. Video - Un gesto clamoroso ha scatenato il caos durante il match del campionato colombiano tra Millonarios e Independiente Santa Fe . A 15 minuti dalla ...