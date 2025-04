Ilrestodelcarlino.it - Roberto Colacone premiato al Gran Galà del Calcio Adicosp per il settore giovanile del Cesena

Il prossimo 5 maggio, a Roma, si terrà ildel(Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi). Tra i premiati ci sarà anchequale miglior dirigente di. Il responsabile della cantera bianconera appena appreso di questo premio ha espresso soddisfazione ma non ha voluto accentrare su di se tutti i meriti. "Sono onorato di ricevere questo premio – ha detto – ma i meriti vanno allargati a tutto il: a chi c’era prima di me, agli allenatori anche della prima squadra, questo è un lavoro che non può svolgere una persona sola". Questo riconoscimento conferma la capacità deldi lavorare bene sui giovani. "Certo questa è la tradizione delche prosegue – ha detto ancora–, anche oggi possiamo dire che i risultati delle nostre squadre giovanili confermano quanto la società ci tiene e come ho detto prima è un lavoro condiviso e anche il premio va condiviso".