Koopmeiners torna titolare in Juve Lecce? Tudor ha preso questa decisione sull’olandese | cosa filtra per il match dell’Allianz Stadium

Koopmeiners sarà titolare in Juve Lecce? Tudor ha fatto questa scelta sul centrocampista olandese: cosa filtra per il match dell'Allianz Stadium

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Juve Lecce, un nome su cui ci si può concentrare è certamente quello di Teun Koopmeiners. L'olandese, dopo esser partito titolare all'esordio di Tudor col Genoa, ha cominciato dalla panchina nel big match dell'Olimpico contro la Roma.

Per la partita di questa sera con il Lecce, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium, il tecnico croato è intenzionato a schierare nuovamente dal primo minuto l'ex Atalanta sulla trequarti: al suo fianco Yildiz, alle spalle di Vlahovic.

