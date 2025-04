Rapina da 10mila euro in una banca di Teramo | assolti due giuglianesi

Rapina in banca avvenuta nel 2019 a Teramo. La Corte di Appello dell'Aquila ha ribaltato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo. Dopo sei anni, arriva l'assoluzione per Palma Giuseppe, classe '82, e Varriale Antimo, classe '68, entrambi originari di Giugliano, accusati di aver preso parte a una rapina in banca avvenuta nel 2019 a Teramo.

