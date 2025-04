Nessuna notizia di Melissa la 16enne scomparsa da Treviglio da 2 mesi | l’appello della famiglia

mesi nessuno ha notizie di Melissa, la ragazza di 16 anni che è sparita nel nulla da Treviglio, comune che si trova in provincia di Bergamo. Leggi su Fanpage.it Da oltre duenessuno ha notizie di, la ragazza di 16 anni che è sparita nel nulla da, comune che si trova in provincia di Bergamo.

Potrebbe interessarti anche:

Scream VII : Christopher Landon risponde alle accuse sul licenziamento di Melissa Barrera

Scream VII: Christopher Landon risponde alle accuse sul licenziamento di Melissa Barrera L’imminente Scream VII, settimo capitolo del franchise di Scream, è stato tormentato da controversie sin ...

A Treviglio in scena il Teatro Civile per la Giornata della Memoria e del Ricordo

Treviglio Al Teatro Nuovo di Treviglio in Piazza Garibaldi andranno in scena due eventi speciali in occasione di due date importanti: la Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio e il ...

Morì in moto schiantandosi contro un cantiere a Treviglio - a giudizio i responsabili dei lavori

Treviglio. Tre persone rinviate a giudizio con l’accusa di omicidio stradale colposo. Primi sviluppi giudiziari quindici mesi dopo il tragico incidente costato la vita al 23enne motociclista ...

Nessuna notizia di Melissa, la 16enne scomparsa da Treviglio da 2 mesi: l'appello della famiglia. Matteo Berrettini perdeva per colpa di Melissa Satta “sex addicted” e “mangiauomini”? La showgirl risponde. E su Beretta, De Lellis, Mammucari, Boateng, il figlio Maddox, Ricci, Striscia la Notizia e Vip al tappeto.... “Sono single, fammi respirare. Sto bene da sola”. Melissa Satta smentisce da Diletta Leotta il flirt…. I giustizieri che massacrano di botte presunti malviventi a Milano ora chiedono anche soldi per le loro ronde. Melissa Satta: «Nessuno mi ferma». Il mistero del giardino di Melissa. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia fanpage.it:) Nessuna notizia di Melissa, la 16enne scomparsa da Treviglio da 2 mesi: l’appello della famiglia - Da oltre due mesi nessuno ha notizie di Melissa, la ragazza di 16 anni che è sparita nel nulla da Treviglio, comune che si trova in provincia di Bergamo ...