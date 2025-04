Internews24.com - Luis Henrique Inter, il club nerazzurro spinge per l’esterno dell’OM! Il punto

di Redazione, ilal lavoro per strappare il si del! I dettagli sulla situazione di mercatoCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport suHerinque, esterno, obiettivo dichiarato del calciomercatoper la prossima stagione- «L’prepara l’assalto a. Mentre la truppa Inzaghi prosegue l’inseguimento del Triplete, in viale Liberazione si lavora già per la prossima stagione, ma anche per il Mondiale perche comincerà a metà giugno. Il trio Marotta-Ausilio-Baccin non si vuole fermare. E l’altro obiettivo immediato è apdel Marsiglia, appetito anche da Bayern e Bayer Leverkusen, in Germania, oltre a Newcastle e Nottingham Forrest, in Inghilterra. Anticipare le mosse, dunque, significa anche a “bruciare” la concorrenza.