Cataniatoday.it - Superbonus al 110% sulle auto: la notizia spopola, ma è tutto inventato

Leggi su Cataniatoday.it

Lacircola da qualche settimana. Unal. Come quello introdotto dal governo Conte II per l'efficientamento energetico degli edifici. Questa volta però ilè solo un'invenzione. Una fake news a cui più di qualcuno ha abboccato. No, il governo Meloni non.