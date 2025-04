Successo per i giovani dell' Alga Atletica nella Coppa Toscana Ragazzi a Firenze

giovani dell'Alga Atletica. La prima prova della Coppa Toscana Ragazzi ha visto emergere Mattia Falciani del 2012 che, impegnato a Firenze nel biathlon, ha meritato il terzo posto di giornata. Il portacolori dell'Alga Atletica Arezzo ha ben figurato soprattutto nel salto in alto dove ha centrato il primo posto con 1.60 metri. La squadra aretina ha schierato anche Livia Agutoli, Margherita Gennari, Samuele Magnaghi, Fabio Marcaccioni, Isabella Mencarelli, Mariagiulia Pastorelli e Lisa Tavarnesi che hanno rotto il ghiaccio nella prima prova stagionale all'aperto. Un gruppo di Cadetti nati nel biennio 2010-2011, nel frattempo, è sceso in pista nella seconda giornata del Campionato di Società Interprovinciale. Flavia Matteucci ha trionfato nel salto triplo con 10.81 metri, ma tra i protagonisti della gara è rientrato anche Matteo Cartocci che ha meritato l'argento nei 150 piani e il bronzo negli 80 piani.

