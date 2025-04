Pistoiese | Obiettivo Terzo Posto tra Sfide Cruciali e Gare Casalinghe Decisive

Terzo Posto, la Pistoiese non potrà fare altri passi falsi fino al termine del campionato. Con i due big match contro Forlì e Tau da affrontare in trasferta, la squadra arancione dovrà necessariamente fare bottino pieno nelle Gare Casalinghe contro Zenith Prato e Corticella. L’impegno odierno contro gli amaranto (fischio d’inizio alle ore 15) non sarà una passeggiata, in quanto i pratesi di Simone Settesoldi hanno necessità di fare punti in chiave salvezza, così come la Pistoiese è obbligata a cambiare subito marcia dopo la sconfitta di sei giorni fa col San Marino. "Noi allenatori ci preoccupiamo maggiormente di partite che sulla carta, sembrano scontate - ha detto Alberto Villa in conferenza stampa -. Siamo una squadra che, quando abbassa la concentrazione, può andare in difficoltà e non possiamo permetterci mai di sbagliare l’atteggiamento. Sport.quotidiano.net - Pistoiese: Obiettivo Terzo Posto tra Sfide Cruciali e Gare Casalinghe Decisive Leggi su Sport.quotidiano.net Per provare a riprendersi il, lanon potrà fare altri passi falsi fino al termine del campionato. Con i due big match contro Forlì e Tau da affrontare in trasferta, la squadra arancione dovrà necessariamente fare bottino pieno nellecontro Zenith Prato e Corticella. L’impegno odierno contro gli amaranto (fischio d’inizio alle ore 15) non sarà una passeggiata, in quanto i pratesi di Simone Settesoldi hanno necessità di fare punti in chiave salvezza, così come laè obbligata a cambiare subito marcia dopo la sconfitta di sei giorni fa col San Marino. "Noi allenatori ci preoccupiamo maggiormente di partite che sulla carta, sembrano scontate - ha detto Alberto Villa in conferenza stampa -. Siamo una squadra che, quando abbassa la concentrazione, può andare in difficoltà e non possiamo permetterci mai di sbagliare l’atteggiamento.

Potrebbe interessarti anche:

Pistoiese - il rush finale per il terzo posto. Con il Tau scontro diretto all’ultimo turno

La conclusione del campionato di Serie D, prevista per domenica 4 maggio, mancano sette partite. Ventuno punti in palio che serviranno a decidere chi tra Forlì e Ravenna, attualmente divise da due ...

La Pistoiese riparte e avvicina il terzo posto

Pistoiese 3 Sasso Marconi 1 PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Cuomo (1’ st Mazzei); Stickler, Boccia (11’ st Grilli), Maldonado, Basanisi (11’ st Greselin), Kharmoud; Simeri (49’ st ...

Pistoiese Basta un autogol per il terzo posto

0 PISTOIESE 1 (3-5-2): Franzini; Del Dotto (3’ st Santarpia), Zucchini, Iob; Napolitano, Palma, Muhic (5’ st Bachini), Andreoli (32’ st Sambou), Ruiz; D’Agostino, Recino (22’ st Castelli). A ...

Pistoiese: Obiettivo Terzo Posto tra Sfide Cruciali e Gare Casalinghe Decisive. serve una scossa. Villa: «L’obiettivo è chiaro: arrivare più in alto possibile. Pistoiese: Obiettivo Riscatto Contro Zenith Prato Dopo la Sconfitta con San Marino. Tau Altopascio blocca il Ravenna (1-1) e "regala" la serie C al Forlì. Pistoiese versione ’corto muso’. Terzo posto nel segno della difesa. Al Melani arriva il Sasso Marconi. La Pistoiese è a caccia di riscatto. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di msn.com che:) Pistoiese: Obiettivo Terzo Posto tra Sfide Cruciali e Gare Casalinghe Decisive - La Pistoiese punta al terzo posto affrontando sfide cruciali contro Forlì e Tau, e gare decisive in casa contro Zenith Prato e Corticella.

(Ne dà notizia pistoiasport.com:) Pistoiese, serve una scossa. Villa: «L’obiettivo è chiaro: arrivare più in alto possibile» - Dopo il crollo con il San Marino, sabato arriva la Zenith Prato: ritmo, testa e orgoglio per rialzarsi Dimenticare in fretta la debacle di Cattolica e voltare pagina: la Pistoiese non ha alternative.

(Come riferisce msn.com:) Pistoiese versione ’corto muso’. Terzo posto nel segno della difesa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...