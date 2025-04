Scusa ma chi sei? Imprevisto a The Voice la telefonata risuona nello studio e Antonella resta di sasso

Voice Senior 2025 continua a regalare emozioni forti e momenti indimenticabili, tenendo incollato il pubblico a casa e quello presente in studio. Dopo un inizio scoppiettante, si è entrati nel vivo della competizione con la seconda tornata di esibizioni, che ha visto alternarsi sul palco alcuni dei concorrenti più amati e sorprendenti dell’edizione. Il primo a esibirsi è Danilo Grimieri De Ioanni, ex militare sessantenne del team di Arisa, che ha aperto la serie con grinta e passione. Ma a lasciare il segno è stata soprattutto Patrizia Conte, considerata una delle voci più belle dell’intera storia del programma.Appartenente alla squadra di Gigi D’Alessio, Patrizia ha dichiarato di voler “lasciare un piccolo segno musicalmente parlando”, e ci è riuscita interpretando con profondità “Oggi sono io”, nella versione di Mina. Leggi su Caffeinamagazine.it La finale di TheSenior 2025 continua a regalare emozioni forti e momenti indimenticabili, tenendo incollato il pubblico a casa e quello presente in. Dopo un inizio scoppiettante, si è entrati nel vivo della competizione con la seconda tornata di esibizioni, che ha visto alternarsi sul palco alcuni dei concorrenti più amati e sorprendenti dell’edizione. Il primo a esibirsi è Danilo Grimieri De Ioanni, ex militare sessantenne del team di Arisa, che ha aperto la serie con grinta e passione. Ma a lasciare il segno è stata soprattutto Patrizia Conte, considerata una delle voci più belle dell’intera storia del programma.Appartenente alla squadra di Gigi D’Alessio, Patrizia ha dichiarato di voler “lasciare un piccolo segno musicalmente parlando”, e ci è riuscita interpretando con profondità “Oggi sono io”, nella versione di Mina.

Potrebbe interessarti anche:

Morta dopo una liposuzione - indagato il chirurgo che l’ha operata nello studio privato

Roma, 23 marzo 2025 – È indagato il medico che ha effettuato la liposuzione sulla 62enne Simonetta Kalfus, morta il 18 marzo scorso dopo quattro giorni in coma vegetativo. Lo si apprende da fonti ...

Come voglio morire". Asia Argento spaventa Silvia Toffanin - cosa è successo in studio

Discorsi macabri da SIlvia Toffanin. Asia Argento è stata ospite a Verissimo, il programma in onda su Canale 5. E, com'era prevedibile, le sue dichiarazioni hanno destato un certo clamore. Al centro ...

"Bugiarda!" - "Ehi - stai al tuo posto!" : scoppia la lite in studio a C'è posta per pte

La storia di America a C'è Posta per te fa parecchio discutere. Infatti la donna, accompagnata dal marito, è andata nello studio di Maria De Filippi per riallacciare il rapporto col padre, Donato. E ...

Testo e significato di Follemente, Levante scrive della paura dell'innamoramento per il film di Genovese. "Follemente": il nuovo singolo di Levante per il film di Paolo Genovese. Forum, Barbara Palombelli e l'imprevisto in diretta: "Oggi non parlo, chiedo scusa". Chiara Ferragni, il piccolo Leone insultato: «Sei un down come tuo padre». Fedez risponde, poi l'imprevisto. Battipaglia, droga e rapine il ricatto sessuale del boss. "Scusa, ma chi sei?". Imprevisto a The Voice, la telefonata risuona nello studio e Antonella resta di sasso. Ne parlano su altre fonti