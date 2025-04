Calcio e scommesse | carte e rolex svelato il sistema

Calcio e scommesse: la carta di credito di Niccolò Fagioli era custodita direttamente nella cassaforte della gioielleria che “vendendo” orologi si occupava di esigere i debiti dei calciatori. A Sandro Tonali, che spendeva fino a 150mila euro al mese, era capitato di andar sotto addirittura di mezzo milione. L’inchiesta sulle scommesse illegali dei calciatori giunge . Calcio e scommesse: carte e rolex, svelato il sistema L'Identità. Lidentita.it - Calcio e scommesse: carte e rolex, svelato il sistema Leggi su Lidentita.it : la carta di credito di Niccolò Fagioli era custodita direttamente nella cassaforte della gioielleria che “vendendo” orologi si occupava di esigere i debiti dei calciatori. A Sandro Tonali, che spendeva fino a 150mila euro al mese, era capitato di andar sotto addirittura di mezzo milione. L’inchiesta sulleillegali dei calciatori giunge .ilL'Identità.

Potrebbe interessarti anche:

Fabrizio Corona a processo a Monza : diffamati El Sharaarawy - Zalewski e Casale per il calcio scommesse

Milano – Il Tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti a Monza, per competenza territoriale, del procedimento a carico di Fabrizio Corona accusato di diffamazione aggravata dopo le ...

Rolex gonfiati - puntate sul Milan e “Il Professore” : i retroscena del giro illegale di calcio scommesse che scuote la Serie A

Il calciatore indagato Sandro Tonali, interrogato dai pm il 17 ottobre 2023, ha raccontato come funzionava il ‘sistema’ per saldare i debiti con i gestori delle piattaforme per le scommesse ...

Marcheschi (FdI) : «Il calcio non può crollare - ecco cosa abbiamo detto alla Figc. Gli sponsor e le scommesse : si sono già persi troppi soldi con i divieti»

Le parole di Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d’Italia, sulla possibile reintroduzione degli sponsor di scommesse nel calcio Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d’Italia, è il relatore ...

Calcio e scommesse: carte e rolex, svelato il sistema. Scommesse clandestine, indagati 12 calciatori di Serie A: coinvolti Fagioli, Tonali, Florenzi, McKennie, Zaniolo, Bellanova, Ricci e Di Maria (e altri ancora). Scommesse clandestine: sotto inchiesta 12 calciatori, perdite saldate con i Rolex. Gioielleria e orologi, come funzionava il sistema con cui i calciatori pagavano le scommesse perse. Calciatori indagati per scommesse, l'escamotage per pagare i debiti: finti acquisti di Rolex in gioielleria. Scommesse su siti illegali, indagati calciatori di Serie A. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala quotidiano.net:) Scommesse Il calcio trema - Il " metodo Elysium ", la gioielleria nel cuore finita al centro dell’inchiesta sulle scommesse clandestine, permetteva ai calciatori "il pagamento dei debiti di gioco che venivano mascherati attraver ...

(Da quanto emerge da msn.com:) Scommesse e calciatori, finti acquisti di Rolex dietro alle puntate - I pagamenti per le scommesse clandestine venivano mascherate come acquisto di Rolex e monili di lusso in una gioielleria di Milano. Lo ha svelato l'inchiesta ...

(A riportarlo è vanityfair.it:) Scandalo scommesse in Serie A: da Zaniolo a Perin, da Paredes a Di Maria, 12 calciatori indagati - Scommettevano su piattaforme illegali, ma non sulle partite di calcio. L'inchiesta nasce dalle intercettazioni sui telefoni di Tonali e Fagioli. Il sistema faceva riferimento ad una gioielleria di Mil ...