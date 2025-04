UniFg boom di iscritti ma studenti senza aule | cosa prevede il piano edilizio universitario per contrastare la fame di spazi

È un mantra che l'UniFg ripete ormai da anni; lo stesso rettore Lo Muzio lo sottolinea spesso nelle occasioni pubbliche: l'ateneo dauno ha sempre più fame di spazi per la didattica e la socialità dei suoi studenti. Ciò per il boom di iscrizioni dell'ultimo quinquennio, a partire dall'anno.

Università di Foggia con pochi spazi per studenti: cosa prevede il piano edilizio universitario da 45 milioni di euro. Erasmus, boom di candidature all'Università di Foggia: +54% in un anno. "Formiamo cittadini globali". Boom di domande Erasmus: con gli studenti anche i docenti chiedono di fare un'esperienza all'estero. Unifg, boom di iscrizioni a Scienze biologiche. Candidati provenienti da 13 regioni italiane. Boom di studenti e corsi all'Uni Fg, ma aule e spazi insufficienti: si fa lezione alla 'Città del Cinema'. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di puglialive.net:) Foggia – UNIFG, “SESSIONI DI STUDIO IN SILENZIO”: UNO SPAZIO PER LA CONCENTRAZIONE E IL BENESSERE DEGLI STUDENTI – 25 marzo - L’Università di Foggia (UNIFG) prosegue il suo impegno nel supportare il percorso accademico degli studenti con l’iniziativa “Sessioni di studio in silenzio”. Ideato da Maura Gancitano ...