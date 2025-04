Sport.quotidiano.net - Vis Persiceto punta ai playoff: sfida decisiva contro Lugo per la serie C

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la Monna Lisa di una settimana fa ai danni della corazzata 4 Torri Ferrara, in casa della Visl’umore è alle stelle per il rush finale della seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1, quello che porterebbe aiper un posto nellaC 2025/2026. I biancoblù di coach ‘Gigi Sacchetti’, secondi a pari merito con gli estensi e che sull’asse formato da Alex Mazzoli e Giuliano Ramini (top scorer biancoblù con 13,8 e 10,9, il primo giovanissimo esterno classe 2003, il secondo la chioccia da 7 anni in maglia Vis) hanno costruito una stagione ai piani alti, si stanno preparando agli ultimi tre apmenti per prendere una delle prime due posizioni valevoli per la terza fase. Nel turno preliminare del 18 maggio (gara secca: le tre squadre vincenti disputeranno un concentramento a 3 su campo neutro per individuare le 2 squadre che saranno promosse) si seguirà lo schema a incrocio fra i gironi V1, V2 e V3: prima V1-seconda V3, prima V2-seconda V1 e prima V3-seconda V2.