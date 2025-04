Jacopo Squizzato porta Scandisk a teatro | intervista al regista sul lavoro di Trevisan e il senso della memoria

Il teatro delle Passioni di Modena ospita Scandisk, lo spettacolo diretto da Jacopo Squizzato, tratto dal testo di Vitaliano Trevisan, uno degli autori più incisivi della drammaturgia contemporanea italiana. Un'opera che riflette sul tema del lavoro, della precarietà esistenziale e della memoria collettiva, attraverso una messa in scena intensa e visivamente evocativa.Un progetto nato 15 anni faJacopo Squizzato racconta che l'idea di portare in scena Scandisk nasce 15 anni fa, quando l'attuale direttore di ERT, Walter Malosti, gli fece scoprire la drammaturgia di Trevisan. Dopo anni di gestazione, lo spettacolo ha finalmente preso vita nel 2024 ed è ora in tournée, con una nuova tappa a Modena.La trilogia della memoria: Scandisk, The Frag e World StarsScandisk è il primo capitolo di una trilogia chiamata "trilogia della memoria", a cui seguiranno The Frag e World Stars.

