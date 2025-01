Lettera43.it - Chi è Pakhshan Azizi, attivista curda condannata a morte in Iran

La Corte Suprema dell’ha confermato la condanna aper40enne ritenuta colpevole di “baghi”, ovvero di ribellione dopo l’arresto avvenuto nell’agosto del 2023: da allora è detenuta nella prigione di Evin, la stessa dove è rimasta prigioniera per tre settimana Cecilia Sala. E qui verrà impiccata. Operatrice umanitaria, secondo le autoritàiane farebbe invece parte di gruppi impegnati in attività armate contro la Repubblica islamica..Per l’fa parte di gruppi armati curdiCome sottolinea Amnesty International,un’operatrice umanitaria eche dal 2014 al 2022 ha lavorato nel Kurdistan iracheno e nel nord della Siria, dove vivono donne e bambini sfollati dai territori controllati dallo Stato islamico. Secondo le autoritàiane, invece,fa parte di gruppi armati curdi impegnati in attività armate contro Teheran.