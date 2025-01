Universalmovies.it - A Complete Unknown | Al via le prevendite in Italia

Leggi su Universalmovies.it

Searchlight Pictures ha avviato la prevendita ticket per A, atteso biopic incentrato sulla carriera di Bob Dylan.Il film diretto da James Mangold, come noto, esordirà nelle nostre sale a partire dal 23 gennaio, pertanto lo studios ha avviato la campagna di prevendita ticket. Per prenotare i biglietti del film è possibile accedere al sito ufficiale (in continuo aggiornamento) che trovate a questo indirizzo. Ricordiamo, inoltre, che Apotrà contare su una premiere romana con tanto di ospiti internazionale, e che tutte le informazioni sono disponibili al nostro indirizzo.ANote di ProduzioneAè stato diretto da James Mangold, scritto dallo stesso Mangold e Jay Cocks (Silence, Gangs of New York). Il film è prodotto da Fred Berger di Range, Alex Heineman di The Picture Company, Peter Jaysen, Bob Bookman e Alan Gasmer di Veritas Entertainment Group, dal rappresentante di lunga data di Bob Dylan Jeff Rosen, Chalamet, e Mangold attraverso la sua società di produzione Turnpike Films.