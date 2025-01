Ilnapolista.it - Frattesi non gioca nemmeno quando Calhanoglu e Mkhitaryan sono infortunati. L’Inter l’ha messo alla porta?

DavidenonInzaghi è in piena emergenza a centrocampo.assenti per infortunio siache. L’allenatore delmanderà in campo contro il Venezia Zielinski (ex Napoli) e Asllani. Probabilmente è un segnale molto forte: sembra proprio cheabbiail centrocampista. C’èesse concreto della Roma, con il Napolifinestra. Inzaghi manda in panchina Thuram, c’è Taremi a far compagnia a Lautaro. Di Francesco in attacco con Oristanio e Pohjanpalo.Le formazioni ufficiali di Venezia-InterVenezia (3-5-2): 35 Stankovic; 4 Idzes, 33 Sverko, 15 Altare; 7 Zampano, 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia, 97 Doumbia, 77 Ellertsson; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo. All.: Eusebio Di Francesco.A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 17 Conde, 19 Bjarkason, 21 Sagrado, 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad.