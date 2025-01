Fi Tajani | ultimo sondaggio ci dà all’115% Crescita costante

Leggi su Ildenaro.it

Rivisondoli (Aq), 11 gen. (askanews) – “In questo momento c’è grande voglia di centro” e “di partecipare alla costuzione di un progetto che àncori il nostro Paese all’Europa, alle relazioni transatlantiche, insomma” un progetto “che dia ancora una volta garanzie al popolo italiano. Abbiamo cominciato a costruire questo progetto alle europee e ora dobbiamo andare avanti per arrivare all’obiettivo del 20%, che è raggiunguibile”. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonioaprendo la kermesse del partito ‘Azzurri in vetta’ a Roccaraso e Rivisondoli (Aq). “L’di oggi – ha proseguito– ci dà all’11,5% ma non c’èche non ci dia in crescoita. Crescere dello 0,2% significa avere un consenso consolidato”, ha sottolineato il leader di Forza Italia.