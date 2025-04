Lanazione.it - Omicidio a Montepiano, 90 giorni per la perizia. I parenti fra le parti offese

Leggi su Lanazione.it

Prato, 15 aprile 2025 – E’ stato affidato l’incarico per lapsichiatrica sul giovane di 22 anni che nel febbraio scorso ha ucciso la mamma, Anna Viliani, 60 anni, con 50 coltellate e ha dato fuoco alla casa in via Toccafondi a. Il gup Marco Malerba ha formulato i quesiti a cui la dottoressa Michela Casoria dovrà rispondere entro il 5 settembre prossimo (90di tempo). All’udienza di ieri era presente il ragazzo, sordomuto dalla nascita e con gravi problemi cognitivi, assistito dall’avvocato Roberta Roviello, reo confesso, che dal giorno successivo alla tragedia è detenuto nella Rems (struttura sanitaria che ospita persone con disturbi mentali e autori di reato) di Empoli. All’udienza ha preso parte il fratello del giovane che ha chiesto, tramite il suo legale che assiste anche lo zio e il padre del giovane, di nominare un consulente per assistere allapsichiatrica che comincerà il 5 maggio in vista dell’incidente probatorio fissato il 15 settembre.