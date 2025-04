Il Napoli ha tagliato la Serie A Lead

Napoli ha tagliato l'esempio di Milano in cima a Serie A a tre punti con una vittoria per 3-0 su Empoli minacciata dalla retrocessione.L'ex coppia del Manchester United Scott McTominay e Romelu Lukaku hanno ottenuto gli obiettivi, con Lukaku che colpisce su entrambi i lati del centrocampista scozzese McTominay.Il Napoli al secondo posto ha sentito la pressione dopo la vittoria in casa per 3-1 di Inter contro Cagliari sabato ma, con sei round rimanenti, hanno chiuso di nuovo. A tempo pieno: #Napoliempoli 3-0#ForzaNapoliseMpre pic.twitter.com/ltxk50alxk– SSC Napoli ufficiale (@ssscNapoli) 14 aprile 2025Il primo gol è arrivato mentre Lukaku si è combattuto libero a centrocampo e passava al McTominay di Onrushing, il cui tiro basso a lungo raggio è rimbalzato sul portiere Empoli Devis Vasquez, la mano tesa e nell'angolo della rete.

