Omicidio Capovani è ancora emergenza Aggressioni in crescita

Omicidio della psichiatra Barbara Capovani ed è sempre più emergenza Aggressioni. Seguendo i dati 2024 dell’Osservatorio regionale rischio Aggressioni, che la Toscana prima in Italia ha istituito anticipando le misure nazionali, si sono registrate 2.436 Aggressioni: 1847 verbali, 494 fisiche e 95 a danno di strutture. Dati diffusi proprio dalla Regione pochi giorni fa. Il confronto con i due anni precedenti è chiaro: nel 2023 le Aggressioni erano state 2.247, mentre nel 2022 erano 1258. Numeri che si riflettono anche a livello locale. 71 sono state lo scorso anno nell’Azienda ospedaliera, 790 nell’Asl Toscana Nord Ovest (che comprende tutti i territori di competenza, non solo quello pisano). I reparti più colpiti sono stati quello di Psichiatria, in particolare quella territoriale diretta proprio dalla dottoressa Capovani, e del Pronto soccorso, dove è avvenuto l’ultimo episodio verso un medico intervenuto per difendere una collega dai parenti di un paziente. Lanazione.it - Omicidio Capovani, è ancora emergenza. Aggressioni in crescita Leggi su Lanazione.it Pisa, 15 aprile 2025 – Mancano pochi giorni all’anniversario dell’della psichiatra Barbaraed è sempre più. Seguendo i dati 2024 dell’Osservatorio regionale rischio, che la Toscana prima in Italia ha istituito anticipando le misure nazionali, si sono registrate 2.436: 1847 verbali, 494 fisiche e 95 a danno di strutture. Dati diffusi proprio dalla Regione pochi giorni fa. Il confronto con i due anni precedenti è chiaro: nel 2023 leerano state 2.247, mentre nel 2022 erano 1258. Numeri che si riflettono anche a livello locale. 71 sono state lo scorso anno nell’Azienda ospedaliera, 790 nell’Asl Toscana Nord Ovest (che comprende tutti i territori di competenza, non solo quello pisano). I reparti più colpiti sono stati quello di Psichiatria, in particolare quella territoriale diretta proprio dalla dottoressa, e del Pronto soccorso, dove è avvenuto l’ultimo episodio verso un medico intervenuto per difendere una collega dai parenti di un paziente.

