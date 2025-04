Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Ballatori muore a 14 anni. “Il suo sorriso resta nel nostro cuore”

Maltignano (Ascoli Piceno), 15 aprile 2025 – Stroncato da una malattia a soli 14. Maltignano è sotto choc per la scomparsa, terribile e prematura, del giovanissimo. Figlio di Ettore, stimato geometra ed ex consigliere comunale, al piccolo era stato diagnosticato un brutto male circa un anno fa. Ha lottato con tutte le sue forze, ma non è riuscito purtroppo a vincere la battaglia contro quel mostro che l’ha strappato decisamente troppo presto all’affetto della sua famiglia. Il papà e la mamma Patrizia non si danno pace, per una morte assurda, che ha gettato nello sconforto tutta la cittadinanza, visto che la famigliaa Maltignano è molto conosciuta e apprezzata. Oggi, alle 15, si svolgerà il funerale nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e, per l’intera giornata, il sindaco Claudio Flamini ha disposto il lutto cittadino.